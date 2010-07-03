Схема движения транспорта изменится в четырех округах

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Сразу в нескольких районах столицы изменится схема движения транспорта из-за проведения инженерных и ремонтных работ, а также строительства метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На юго-востоке столицы движение ограничат по двум полосам Краснодонской улицы в районе владения 46/1. Схема изменится с 24 октября до 24 января 2020 года в связи с инженерными работами. Для сохранения количества полос здесь организуют временные уширения.

До 1 декабря движение по одной стороне перекроют на Андроновском шоссе. Также до 31 марта 2020 года нельзя проехать на участке Газгольдерной улицы – от Новохохловской улицы до дома 8 на Газгольдерной улице. Ограничения связаны со строительством метро. Для удобства водителей здесь обустроили временную объездную дорогу.

На севере города из-за ремонта газопровода полностью ограничили движение по одной полосе с организацией приоритетного права проезда и ликвидацией парковочного пространства на участке 5-й Магистральной улицы в районе дома 18, а также на 5-й Магистральной улице в районе дома 21 на Хорошевском шоссе. Движение будет ограничено круглые сутки до 1 декабря.

До 31 октября круглосуточно перекрыто по одной полосе в каждом направлении Проектируемого проезда № 4370 в районе пересечения с Базовской улицей, а также на участке Проектируемого проезда № 4370 в районе дома 15, корпуса 11 на Базовской улице. Причиной ограничений стало проведение инженерных работ

На востоке столицы Москвы по этой же причине частично закрыт проезд по Пермской улице. До 1 декабря здесь будет перекрыто по одной полосе в районе дома 3, строения 21.

На юге столицы до 15 декабря будет ограничено движение по одной полосе в районе дома 26, строения 2 и дома 26, строения 10 по Бакинской улице. Также перекроют одну полосу на съезде с Бакинской улицы в районе дома 28а.

Водителей просят заранее продумывать маршрут с учетом изменений.

Ранее сообщалось, что движение в Северном тоннеле ограничат в октябре и ноябре. Там будут проводиться работы на инженерных сетях. Кроме того, с 15 октября по 1 декабря на участке Берсеневской набережной для машин оставят одну полосу до бокового проезда улицы Серафимовича.