Участок трассы М7 в Подмосковье перекроют утром 19 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стало известно о перекрытии трассы М7 в Подмосковье.

Как передает пресс-служба ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород", движение по дороге ограничат 19 сентября. Так, с 6:00 до 6:40 нельзя будет проехать на 43 километре трассы в подмосковном поселке Обухово.

Как пояснили в ведомстве, ограничения связаны с установкой рамной опоры.

"Объезд возможен по следующему маршруту: в сторону Москвы – поворот на Ельню, далее до Лосино-Петровского и по Новинскому шоссе выезд на 40 километре М7 "Волга", – сообщили в пресс-службе.

При этом в сторону области можно будет проехать по маршруту: съезд на Восточное шоссе, через Зарю по Носовихинскому шоссе, далее на Кудиновское шоссе через Аксено-Бутырки выезд на 50 километр трассы М7 "Волга".

В ведомстве дополнительно призвали водителей к внимательности на дорогах. Кроме того, автомобилистов попросили следить за знаками и соблюдать скоростной режим.

Ранее сообщалось, что участок Болотной набережной будет перекрыт из-за фестиваля водных видов спорта. Ограничения будут действовать 18 сентября с 20:00 и до конца дня.