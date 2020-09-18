Участок трассы М7 в Подмосковье перекроют утром 19 сентября

05:11
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Стало известно о перекрытии трассы М7 в Подмосковье.
Как передает пресс-служба ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород", движение по дороге ограничат 19 сентября. Так, с 6:00 до 6:40 нельзя будет проехать на 43 километре трассы в подмосковном поселке Обухово.
Как пояснили в ведомстве, ограничения связаны с установкой рамной опоры.
"Объезд возможен по следующему маршруту: в сторону Москвы – поворот на Ельню, далее до Лосино-Петровского и по Новинскому шоссе выезд на 40 километре М7 "Волга", – сообщили в пресс-службе.
При этом в сторону области можно будет проехать по маршруту: съезд на Восточное шоссе, через Зарю по Носовихинскому шоссе, далее на Кудиновское шоссе через Аксено-Бутырки выезд на 50 километр трассы М7 "Волга".
В ведомстве дополнительно призвали водителей к внимательности на дорогах. Кроме того, автомобилистов попросили следить за знаками и соблюдать скоростной режим.
Ранее сообщалось, что участок Болотной набережной будет перекрыт из-за фестиваля водных видов спорта. Ограничения будут действовать 18 сентября с 20:00 и до конца дня.
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