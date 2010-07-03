Маршруты автобусов в центре столицы изменятся 20-24 сентября

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" сообщили об изменениях на маршрутах наземного транспорта в центре столицы в период с 20 по 24 сентября. Связаны они с проведением фестиваля "Круг света", передает Агентство "Москва".
Так, с 16:40 автобусы №38 поедут от Рижского вокзала до станции метро "Трубная". Кроме того, с 18:00 для автобусов №101, 144, 904, "м2", "м3", "м10", "м27" и "К" не будет обслуживаться остановка "Театральная площадь", а для автобусов №38, 101, 144, 158, 904, "м3", "м5", "м8", "м9", "м10", "м27", "т25" и "К" – "Метро "Лубянка" – Политехнический музей".
Ограничения будут действовать до окончания праздничных мероприятий.
Девятый фестиваль "Круг света" пройдет с 20 по 24 сентября. Конкурсные работы представят 36 команд из 20 стран, которые прошли в финал "Арт Вижн". Открытие состоится на Гребном канале. В световом мюзикле "Семь нот" расскажут несколько историй о человеческих переживаниях. Также запланирован 15-минутный фейерверк.
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