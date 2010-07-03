В Госдуме назвали необходимое условие для развития транспорта

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что развитие России невозможно без эффективной доставки пассажиров и грузов, так что депутаты уделяют приоритетное внимание вопросам совершенствования транспортной инфраструктуры. Об этом пишет портал "Дни.ру".
"Со своей стороны будем делать все для того, чтобы законодательно обеспечить решение этих вопросов. Ну и конечно, должен быть и контроль", – подчеркнул Володин, добавив, что принципиальное значение имеют новые подходы и технологии, обеспечивающие качество и долговечность.
По словам спикера, одной из ключевых проблем отрасли остается несовершенство законодательства, так что главным условием для сущностных изменений является его преобразование. Как рассказал Володин, средства поступают в регионы только во второй половине года, и чтобы пройти прописанные в федеральном законе процедуры, нужно еще два месяца. Подобные временные промежутки существенно затягивают все процессы.
Кроме того, председатель Госдумы призвал развивать речной и железнодорожный транспорт, а также увеличивать количество аэропортов. Нижняя палата парламента примет в этом активное участие, заверил Володин.
Ранее СМИ писали, что ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния. Сперва это будет пилотный проект с привлечением частных инвестиций, который предлагают провести в ряде городов, например, в Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Челябинске и Саратове. Объем инвестиций предварительно оценивается в 340 миллиардов рублей.
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