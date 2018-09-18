Глава РЖД пообещал распространить московский опыт по всей стране

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Столичный опыт по параллельному использованию метро и железнодорожного городского транспорта будет внедрен и в других крупных городах России. Об этом гендиректор ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров заявил в ходе международной транспортной выставки InnoTrans-2018 в Берлине, сообщает РИА Новости.

По его словам, слаженная работа столичного метрополитена и Московского центрального кольца хорошо себя показала. "Мы испытали этот механизм в Москве, и понимаем, что для больших городов, где более миллиона человек, этот принцип хорош. И мы его будем распространять в целом по стране", – подчеркнул Белозеров.

Международная выставка транспортных средств и технологий InnoTrans проводится в Берлине с 1996 года. В этом году на ней представлены свыше 3 тысяч участников из 61 страны. Для широкой публики выставка будет открыта с 22 по 23 сентября.