Воздушное пространство аэропорта Внуково вновь открыто для самолетов

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Воздушное пространство Московского авиационного узла открыли для самолетов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на авиационные службы.

Уточняется, что аэропорты столичного авиационного узла возобновили штатную работу.

В ночь на 18 августа воздушной пространство аэропорта Внуково временно закрыли для движения самолетов. Сообщалось, что вылеты и прилеты были отложены, а часть рейсов перенесли в другие аэропорты.

До этого Сергей Собянин сообщил, что ночью при попытке атаки на Москву средства ПВО уничтожили беспилотник. В результате случившегося никто не пострадал, как уточнили в Минобороны России.