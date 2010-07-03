Северный вестибюль станции "Борисово" работает только на вход

Фото: ТАСС/ Митя Алешковский

Северный вестибюль станции Московского метрополитена "Борисово" работает только на вход. Об этом сообщил Twitter-аккаунт столичной подземки.

"Для выхода пользуйтесь южным вестибюлем", – призывает горожан пресс-служба метро.

С 18 по 24 августа закрыты девять станций Сокольнической линии метро, это станции "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая", "Коммунарка".

Поезда в эти несколько дней будут ходить на участке между "Бульваром Рокоссовского" и "Университетом".

