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Временные ограничения введены в аэропорту Мурманска. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, указал он.

Запрет на прием и выпуск воздушных судов ранее был также введен в аэропорту Калуги. Кроме того, в ночь на 18 июля подобные ограничения вводились и в аэропорту Внуково. Через несколько часов авиагавань восстановила работу.

Аэропорт отмечал, что функционирует в штатном режиме после ограничений.

