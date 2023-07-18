Рост цен на автозапчасти зафиксировали в России сразу после падения рубля

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В июле 2023 года в России зафиксировали рост цен на автозапчасти на 5%. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на директора международной сети автосервисов Fit Service Татьяну Овчинникову.

Повышение стоимости деталей эксперты объясняют падением рубля. В связи с устойчивым ростом курса доллара в июне уже в июле цены на запчасти выросли.

"Рост в июле по сравнению с июнем 2023-го составил в среднем 5%", – сообщила Овчинникова.

Некоторые модели автосоставляющих выросли в цене более чем на 5%. В частности, воздушные фильтры и тормозные колодки для Hyundai Solaris подорожали на 20%, а тормозные диски и колодки для Kia Rio – на 9%.

Возврат к ранее установленным ценам на запчасти в России аналитики ожидают после снижения инфляционного курса рубля.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, комментируя падение рубля, заявил, что в подобных условиях цены могут повыситься не на новые, а на уже имеющиеся на российском рынке автомобили. По его словам, в стоимости могут вырасти авто сентябрьских поставок.



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