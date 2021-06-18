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Транспорт

19:03

Парковка у входа в "Музеон" будет работать в обычном режиме

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Парковка у входа в парк искусств "Музеон" будет работать в обычном режиме. Введенные ранее изменения в расписание стоянки аннулированы из-за отмены массового мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

"Парковка со шлагбаумом, расположенная по адресу: улица Крымский Вал работает в обычном режиме. Запланированное на парковке возле парка "Музеон" мероприятие отменено", – сказано в сообщении.

Уточняется, что на данной парковке предусмотрено 341 место, включая 35 мест для инвалидов.

Ранее сообщалось, что количество мест на парковке у входа в парк "Музеон" сократят в период с 13 июня по 5 июля из-за проведения массового мероприятия. Также предполагалось, что с 24 по 29 июня парковка и вовсе будет закрыта.

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