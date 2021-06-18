Московская канатная дорога подарит поездку угадавшим счет матча Евро-2020 Россия – Дания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

Московская канатная дорога подарит бесплатную поездку угадавшим счет матча чемпионата Европы по футболу между Россией и Данией. Об этом сообщили в пресс-службе дороги.

"Московская канатная дорога подарит бесплатный проезд каждому болельщику, который назовет точный счет матча Евро-2020 Россия – Дания", – говорится в сообщении.

Участники акции могут поделиться своими ожиданиями от предстоящей игры в Instagram-аккаунте Московской канатной дороги под последним постом с 18 по 20 июня до 22:00.

Ранее футболисты сборной России обыграли в матче группового этапа команду Финляндии. Это стало первой победой российских спортсменов на чемпионате Европы.

Встреча второго тура группы B состоялась в Санкт-Петербурге в среду и завершилась со счетом 1:0. На 45-й минуте Алексей Миранчук забил единственный мяч в ворота соперника.