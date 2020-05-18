Порядка 20 рейсов отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий
В столичных аэропортах отменяют авиарейсы. Изменения коснулись порядка 20 вылетов, свидетельствуют данные портала "Яндекс.Расписания".
Так, в Домодедово отменили 8 рейсов, столько же – во Внуково.
В администрации Шереметьево сообщили о том, что не взлетит в соответствии с расписанием один самолет.
При этом данных о корректировке вылетов в Жуковском не приводится.
Причины изменений в графике движения лайнеров остаются неизвестными.
Накануне в Москве было отменено около 30 рейсов. Наибольшее количество корректировок расписания случилось в Домодедово.