Порядка 20 рейсов отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

В столичных аэропортах отменяют авиарейсы. Изменения коснулись порядка 20 вылетов, свидетельствуют данные портала "Яндекс.Расписания".

Так, в Домодедово отменили 8 рейсов, столько же – во Внуково.

В администрации Шереметьево сообщили о том, что не взлетит в соответствии с расписанием один самолет.

При этом данных о корректировке вылетов в Жуковском не приводится.

Причины изменений в графике движения лайнеров остаются неизвестными.

Накануне в Москве было отменено около 30 рейсов. Наибольшее количество корректировок расписания случилось в Домодедово.