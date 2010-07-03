Продажа билетов на регулярный рейс Москва – Резина начнется с 18 мая

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Продажа билетов на регулярный рейс из Москвы в Резину (Молдавия) с автостанции "Теплый Стан" откроется 18 мая, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в "Мосгортрансе", автобусы по данному маршруту будут отправляться в 10:20 по средам и субботам. Перевозчик – ООО "Transelegant-Tur".

Стоимость проезда для взрослых составит 3,5 тысячи рублей, для детей до 12 лет – 1 тысяча 750 рублей. Провоз багажа осуществляется бесплатно.

Ранее сообщалось, что автобусы Москва – Рыбинск будут отправляться с автовокзала "Северные ворота". Речь идет про автобусы, которые до этого стартовали по данному маршруту от автостанции "ВДНХ".



