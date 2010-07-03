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12:39

Движение транспорта на нескольких улицах Москвы ограничат с 22 апреля

транспорт дороги

12:39

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Фото: Москва 24/Роман Васильев

Движение в районе улицы Малая Грузинская и улицы Пресненский Вал ограничат с 22 апреля по 31 октября в связи с реконструкцией инженерных сетей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.

Отмечается, что в период с 22 по 29 апреля и с 11 мая по 30 июля в круглосуточном режиме будет ограничено движение по трем участкам. Ограничения затронут Зоологический переулок в районе дома №10 до дома №24 по улице Малая Грузинская.

Частичные ограничения по одной полосе будут действовать на Малой Грузинской улице в районе дома №26 и на улице Климашкина – от дома №26 до дома №29.

С 15 мая до 29 августа и с 11 сентября по 25 октября будет ограничено движение по одной полосе на улице Климашкина в районе дома №22, строения 4.

Также с 15 мая по 15 августа нельзя будет проехать по Малой Грузинской улице от дома №34 до улицы Красная Пресня в районе дома №22. Помимо этого, с 15 мая по 29 августа и с 11 сентября по 25 октября будет ограничено движение по улице Пресненский Вал в районе дома №9, строения 3.

В период с 11 сентября по 31 октября круглосуточно будет действовать ограничение на одну полосу на улице Пресненский Вал в районе дома №5, строения 1, дома №3 и дома №1/1.

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