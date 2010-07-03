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05:48

Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится 20-21 апреля

транспорт

05:48

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

График движения электричек Горьковского направления МЖД будет скорректирован 20 и 21 апреля из-за путевых работ на станции "Железнодорожная", передает Агентство "Москва".

Как утонили в пресс-службе АО "Центральная ППК", у нескольких вечерних и утренних рейсов изменятся время отправления и прибытия.

Некоторые электропоезда проследуют остановочные пункты "Кучино", "Салтыковская", "Никольское" без остановки. На время проведения работ маршруты ряда электропоездов будут сокращены.

Изменения коснутся 11 электричек.

Ранее сообщалось, что график движения основных пригородных электропоездов изменится в Вербное воскресенье, 21 апреля, и на Пасху, 28 апреля.

Поезда будут делать дополнительные остановки на восьми направлениях МЖД: Белорусском, Горьковском, Савеловском, Киевском, Курском, Рижском, Павелецком и Казанском.

транспорт

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