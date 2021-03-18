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Транспорт

17:10

Электробусы вышли еще на два маршрута в столице

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электробусы начали курсировать еще по двум маршрутам в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта.

Уточняется, что теперь на этом виде транспорта горожане смогут доехать от ВДНХ до платформы Грачевская (маршрут № 154), а также от ВДНХ до станции МЦД Бескудниково (маршрут № 803).

Таким образом, электробусы будут курсировать в девяти районах Москвы для 550 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что весенний арт-троллейбус начал курсировать в столице по музейному маршруту – от Комсомольской площади до Новорязанской улицы. Его расписала художница Ирина Корина. Прокатиться на троллейбусе горожане смогут с 08:30 до 20:00 по кольцевому маршруту.

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