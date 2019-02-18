Движение ограничат на участке улицы Отрадная из-за инженерных работ

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта ограничат на улице Отрадная в СВАО. Об этом сообщили в инфорцентре транспортного комплекса столицы.

Уточняется, что ограничения будут действовать в период с 20 февраля по 30 марта. Их введут на участке Отрадной улицы в районе дома № 8.

Как пояснили в инфоцентре Агентству "Москва", изменения связаны с прокладкой инженерных сетей.

Ранее ЦОДД посоветовал водителям в течение недели перенести поездки на поздний вечер из-за закрытия участка Сокольнической линии метро. Станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" закрыты для пассажиров до 24 февраля включительно в связи со строительством БКЛ. Горожан перевозят автобусы "КМ", которые курсируют каждую минуту.