Водителей просят перенести поездки из-за закрытия участка Сокольнической линии

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Столичных автомобилистов призвали планировать поездки на поздний вечер в течение недели из-за закрытия участка Сокольнической линии метро. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"Рабочий день заканчивается, впереди дорога домой. Тем, кому в Черкизово, на Преображенку, лучше добираться через Московское центральное кольцо (МЦК) или синюю ветку метро. С утра там было, конечно, плотно, но все равно быстро. Если вы на машине, рекомендуем выезжать после 22:00. Всю неделю, к сожалению", – говорится в сообщении.

Рабочий день заканчивается, впереди дорога домой. Тем, кому в Черкизово, на Преображенку, лучше добираться через #МЦК или синюю ветку метро. С утра там было конечно плотно, но все равно быстро. Если вы на машине, рекомендуем выезжать после 22:00. Всю неделю, к сожалению. https://t.co/XiPzGwe9Mu — ЦОДД (@gucodd) 18 февраля 2019 г.



Станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" закрылись 16 февраля. Пассажиры не смогут ими пользоваться до 24 числа включительно. Ограничения связаны со строительством БКЛ. В связи с этим сразу в нескольких районах столицы изменилась схема движения транспорта.

Пока пассажиров возят автобусы "КМ", которые курсируют каждую минуту. Горожане также могут пользоваться станциями МЦК и регулярными городскими маршрутами до станций "Семеновская" и "Электрозаводская". Только за минувшие выходные все эти виды транспорта перевезли около 300 тысяч человек.