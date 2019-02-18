Переход под платформой "Перловская" построят в Мытищах

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Железнодорожники приступили к строительству подземного пешеходного перехода рядом с платформой "Перловская" Ярославского направления МЖД. Об этом сообщает сайт городской магистрали.

Тоннель, который появится в подмосковных Мытищах, свяжет улицу Селезнева с 1-й Вокзальной. Не исключено, что в будущем он заменит действующий одноуровневый переход.

Новый объект, возведение которого реализуется в рамках инвестиционной программы РЖД, позволит пассажирам и местным жителям пересекать железную дорогу, не выходя на пути.

Чтобы новый переход подошел каждому, в нем будет создана безбарьерная среда для маломобильных граждан. Тоннель собираются оснастить специальными подъемными устройствами.

Ранее стало известно, что в на станции "Подсолнечная" в Солнечногорске тоже построят подземный переход для пешеходов. Его длина составит 82,3 метра, ширина – четыре метра.