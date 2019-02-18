Движение на дублере Ленинского проспекта ограничат из-за строительства БКЛ

Движение на дублере Ленинского проспекта ограничат с 21 февраля по 30 июня из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
"Ограничения движения в связи со строительством участка Большой кольцевой линии метро будут действовать на участке дублера Ленинского проспекта в районе дома 1А на улице Удальцова с 21 февраля по 30 апреля круглосуточно", – говорится в сообщении.
Также от дома 1А на улице Удальцова до дома 92 на Ленинском проспекте движение будет ограничено с 21 февраля по 30 мая круглосуточно, а с 1 марта по 30 мая движения ограничат на участке от дома 92 до дома 94А. На участке от дома 94А до дома 102 движение будет ограничено с 11 марта по 30 июня круглосуточно на одной полосе с организацией приоритетного права проезда. На дублере Ленинского проспекта в районе дома 99 движение ограничат частично на одной полосе с 1 апреля по 30 июня.
В течение 2019 года власти Москвы планируют сдать порядка 30% Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. К настоящему моменту утверждена трассировка будущей линии столичной подземки до Троицка в ТиНАО. Кроме того, утверждена новая станция под будущую станцию Бирюлевской линии. В ближайшие пять лет планируется вводить в эксплуатацию минимум по 10 новых станций метро ежегодно.
Как ранее сообщал Сергей Собянин, Большую кольцевую линию (БКЛ) достроят в 2022 году. Мэр отметил, что БКЛ станет самой большой линией метро в мире. Она будет перевозить до 380 миллионов человек ежегодно.
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