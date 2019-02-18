Восстановлено движение электричек на Горьковском направлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудники Московской железной дороги ввели в график движение пригородных поездов на Горьковском направлении. Об этом сообщает сайт МЖД.

В настоящее время составы отправляются в рейсы по расписанию. В пресс-службе уточнили, что в пути с увеличенным интервалом следуют только три поезда.

Сейчас железнодорожники делают все, чтобы сократить дальнейшие задержки.

Утром 18 февраля один из поездов Горьковского направления совершил незапланированную остановку. В итоге несколько электричек следовали в Москву с увеличенным интервалом.