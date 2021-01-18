Станцию метро "Алма-Атинская" временно закрыли в Москве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Из-за проведения технических работ 18 января временно закрыли станцию метро "Алма-Атинская". Она будет недоступна для пассажиров с 12:00 до 17:00.

В качестве альтернативы пассажирам предлагают в это время пользоваться наземным транспортом.

До станции метро "Красногвардейская" Замоскворецкой линии и "Зябликово" Люблинско-Дмитровской линии довезет автобус № 676. А до станции "Борисово" можно добраться на автобусах № 740 и 764.

Ранее данную станцию уже закрывали 11 и 15 января.

До этого сообщалось, что участок Калужско-Рижской линии метро от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" будет закрыт с 23 января по 7 февраля. Ограничения вводятся в связи с прокладкой тоннеля будущей БКЛ. Уточняется, что движение будет осуществляться в центр от станции "Новые Черемушки", на юг – от станции "Беляево".