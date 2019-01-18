Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:30

"Аэрофлот" отменил 16 рейсов в Шереметьеве из-за погоды

транспорт

15:30

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Аэрофлот" из-за неблагоприятных погодных условий отменил 16 рейсов, которые должны прибыть и вылететь из аэропорта "Шереметьево" 18 и 19 января. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

В частности, отменены рейсы в Волгоград, Челябинск, Белград, Хельсинки, Франкфурт, Штутгарт, Ригу, Таллин. Отменены два рейса в Москву в субботу – из Волгограда и Челябинска.

"Проводится оповещение пассажиров через центр бронирования и информации. Прибывшие на регистрацию пассажиры будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что жителей столичного региона предупредили о метели 18 января. Объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, скорость ветра в пятницу достигнет 15 метров в секунду.

Минувшей ночью в столичных аэропортах было задержано и отменено 36 рейсов. Аэропорт Внуково задержал 5 вылетов, 8 рейсов отменил. В Домодедове задержали 2 самолета и отменили 9.

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика