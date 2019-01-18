"Аэрофлот" отменил 16 рейсов в Шереметьеве из-за погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Аэрофлот" из-за неблагоприятных погодных условий отменил 16 рейсов, которые должны прибыть и вылететь из аэропорта "Шереметьево" 18 и 19 января. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

В частности, отменены рейсы в Волгоград, Челябинск, Белград, Хельсинки, Франкфурт, Штутгарт, Ригу, Таллин. Отменены два рейса в Москву в субботу – из Волгограда и Челябинска.

"Проводится оповещение пассажиров через центр бронирования и информации. Прибывшие на регистрацию пассажиры будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что жителей столичного региона предупредили о метели 18 января. Объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, скорость ветра в пятницу достигнет 15 метров в секунду.

Минувшей ночью в столичных аэропортах было задержано и отменено 36 рейсов. Аэропорт Внуково задержал 5 вылетов, 8 рейсов отменил. В Домодедове задержали 2 самолета и отменили 9.