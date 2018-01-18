Посвященная ракетостроителям выставка пройдет в музее "Московский транспорт"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Выставка "Дело всей твой жизни…", посвященная жизни и деятельности главных конструкторов ракетной техники, откроется 19 января в музее "Московский транспорт", сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Среди экспонатов будет представлен автобус ЛАЗ-695 – на этой модели Юрий Гагарин подъезжал к стартовой площадке космодрома "Байконур" 12 апреля 1961 года. Также посетителям покажут персональный автомобиль ГАЗ-12 "ЗиМ" генерального конструктора Сергея Королева.

Кроме того, в музее можно будет посмотреть велосипеды, переименованные в честь первого советского спутника. Выставка будет работать до конца февраля.

Постоянная коллекция музея "Московский транспорт" состоит более чем из 300 экспонатов. Это старинные автомобили, городской пассажирский транспорт и специальная техника.

Музей расположен на улице Рогожский Вал, дом № 9. Режим работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 21:00.