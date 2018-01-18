Городской транспорт Москвы работает в штатном режиме

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Ухудшение погодных условий не отразилось на работе Транспортного комплекса Москвы.

"На данный момент все виды городского транспорта работают в штатном режиме. Затруднений в движении на наземном городском транспорте, Московском метрополитене, Московском центральном кольце, а также пригородных электричках не зафиксировано", – говорится в сообщении информационного центра комплекса.

При этом отмечается, что службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим работы. На открытых участках линий метро производится очистка путей для предотвращения сбоев движения, вызванных снижением скорости поездов, уборка перехватывающих парковок производится чаще для наиболее комфортного пользования.

Вместе с тем все столичные автобусы, трамваи и троллейбусы прошли необходимое техническое обслуживание. В частности, специалисты предприятия постоянно контролируют исправность отопительного оборудования, а также систем, отвечающих за надежную и безопасную работу транспорта на маршрутах.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности в Москве сохранен до 19 января из-за усиления ветра. В пятницу прогнозируется юго-восточный ветер 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 12–17 метров в секунду. Днем местами пройдет снег и до 4–6 градусов мороза.

В ЦОДД водителям советуют пересесть на общественный транспорт. На некоторых дорогах образовались серьезные пробки.

На данный момент в городе идет снег, видимость ограничена. Местами образовалась гололедица. Во избежание роста числа ДТП и ухудшения дорожно-транспортной обстановки необходимо соблюдать ПДД и скоростной режим, избегать необоснованных маневров и резких торможений.

При этом коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада в Москве. На улицы города выведено почти 10 тысяч единиц снегоуборочной техники.