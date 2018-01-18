На Таганско-Краснопресненской линии запустят еще 33 поезда "Москва"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Еще 33 поезда "Москва" выйдут на Таганско-Краснопресненскую линию метро до конца 2018 года.
"Меньше чем за год, в соответствии с утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным планом, более трети устаревших поездов заменены на высокотехнологичные и более вместительные. Пассажиров сейчас перевозит 33 состава нового поколения "Москва", что добавило около более 50 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки. Еще 33 состава "Москва" – это 264 вагона – выйдут на Таганско-Краснопресненскую в 2018 году. Таким образом, до конца 2018 года парк поездов этой линии будет обновлен почти на 80 процентов", – рассказал Агентству "Москва" заммэра Максим Ликсутов.
Ранее сообщалось, что поезда нового поколения "Москва" заменят старый подвижной состав Таганско-Краснопресненской линии. Благодаря шумоизоляции, в салоне довольно тихо. Для безопасности пассажиров работает видеонаблюдение, а для комфорта – есть климат-контроль и USB-розетки для гаджетов. Через сквозной проход можно попасть из одного вагона в другой во время движения поезда.
Составы "Москва" вместительнее на 15 процентов. Также в них на 30 процентов больше поручней. Сейчас по фиолетовой ветке ходят более 30 таких поездов. К концу 2020-го года, по планам, их будет уже больше 100.
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