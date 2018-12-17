Фото: Агентство "Москва"

Движение на Сретенке полностью восстановлено. Об этом сообщается на официальной странице Центра организации Дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Движение на улице Сретенка полностью перекрывали для ликвидации пожара. Автомобилистам и общественному транспорту приходилось объезжать закрытый участок по Бульварному кольцу. Также в связи с перекрытиями по измененному маршруту следовали автобусы "м2"и "м9".

Возгорание произошло в пристройке к кафе, расположенном на первом этаже трехэтажного дома. Его площадь составила 35 квадратных метров. Возгорание ликвидировали. Посетителей эвакуировали, пострадавших нет.