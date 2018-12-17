Московский метрополитен украсили к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вестибюли, кассы, турникеты и стойки "Живое общение" в метро и МЦК украсили к новогодним праздникам, сообщает пресс-служба подземки.

На стойках появились поздравительные стикеры с зимними пейзажами и пингвинами, их же можно увидеть при входах на станции, на турникетах, платформах и в поездах. Размещена почти тысяча наклеек, еще 500 появится до конца этой недели. С 25 декабря кассиры, сотрудники стоек "Живое общение" и Центра мобильности метро встретят пассажиров в форме с новогодней атрибутикой.

На всех стойках "Живое общение" метро и МЦК для пассажиров работает новогодняя почта. Отправить поздравления своим родным и близким по Москве и письмо Деду Морозу в Великий Устюг можно до 28 декабря включительно.

В сувенирных магазинах и киосках на стойках "Живое общение" поступили в продажу зимние шапки и шарфы. Там же можно купить новогодние брелоки "Тройка".

На станции метро "Тургеневская" установили елку из билетов "Единый" высотой 3,5 метра. На нее ушло более чем 230 тысяч использованных билетов. Всего в метро и на МЦК установят свыше 20 елок. На 14 станциях МЦК елки уже стоят.

В подземке также запустят 15 новогодних поездов. В новогоднюю ночь метро и МЦК будут открыты круглосуточно, а в рождественскую ночь будут работать до 2:00.