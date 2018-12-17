Движение от "Саларьево" до "Столбово" откроют весной 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Движение на участке Сокольнической линии метро между станциями "Саларьево" и "Столбово" планируют запустить в апреле-мае 2019 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

Он напомнил, что протяженность участка составит 12 километров. На нем разместятся четыре станции – "Столбово", "Прокшино", "Филатов луг" и "Ольховая".

В Коммунарке построят подъезды к станциям "Ольховая" и "Столбово". Протяженность новых дорог, в том числе и на Фитаревской улице, составит 3,5 километра. Возле станции "Ольховой" появится временная разворотная площадка для общественного транспорта.

Ранее Бочкарев рассказал, что движение по участку Некрасовской линии метро от "Косино" до "Некрасовки" планируют открыть в начале 2019 года. Протяженность участка составит почти 7 километров, на нем разместится четыре станции.