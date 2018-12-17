На станциях МЦК установили новогодние ели

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На 14 станциях Московского центрального кольца установили новогодние ели, сообщает Агентство "Москва". Самая большая из них, высотой три метра, красуется в вестибюле станции Лужники.

Остальные деревья появились внутри транспортно-пересадочных узлов – рядом с кассами и турникетами. Их установили в тех местах, где они не помешают движению пассажиров, но при этом будут хорошо видны.

Их высота – около 1,5 метра. Искусственные елки украсили разноцветными шарами. Также в новогоднем стиле оформили стойки "Живое общение" и кассовые окна на всех станциях МЦК. Кассиры получили яркие красные новогодние колпаки.

Столичная подземка полностью готова к встрече Нового года. На станции "Тургеневская" уже установили трехметровую елку из использованных билетов "Единый", а на "Сретенском бульваре" запустили сервис по бесплатной доставке новогодних открыток родным и близким и писем Деду Морозу в Великий Устюг.

Кроме того, в декабре в московском метро начнут курсировать 15 новогодних поездов, а в кассах можно приобрести брелоки "Тройка" с новогодним дизайном. В конце декабря можно будет купить с аналогичным дизайном и обычный проездной.