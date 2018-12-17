Найден автомобиль с миллионным пробегом по российским дорогам

Фото: пресс-служба Lexus

Внедорожник Lexus LX 470, проданный в Москве, совершил миллионный пробег в российских условиях. В 2018 году одометр автомобиля достиг отметки в 999 999 километров. Это означает, что фактический пробег автомобиля превысил миллион километров. Это один из самых больших официально зарегистрированных показателей в нашей стране.

"Автомобиль за все эти годы не доставлял хлопот, ни разу не подвел неожиданной неисправностью, заводился в самый сильный мороз, проезжал там, где буксовали грузовики. Даже двигатель ни капли масла не брал. Только после пробега 500 000 километров его расход стал расти", – рассказал владелец автомобиля-рекордсмена Юрий Николаевич.

По его словам, такой большой пробег получился из-за того, что внедорожник использовали в качестве корпоративного автомобиля. Машина почти никогда не простаивала и ежедневно проезжала по 200–500 километров.

Серебристый Lexus LX 470 в комплектации R1 был выпущен в 2006 году. За 12 лет эксплуатации у автомобиля поменяли только радиатор, генератор и кондиционер. При этом, по словам владельца машины, серьезных неисправностей никогда не было. С самого начала эксплуатации владелец обслуживал свой Lexus LX 470 исключительно у официального дилера бренда. Этот факт подтверждается как отметками в сервисной

книжке, так и сохранившимися заказ-нарядами.

Фото: пресс-служба Lexus

После официальной фиксации миллионного пробега владелец сдал автомобиль в trade-in и снова купил себе Lexus. На этот раз его выбор пал на модель LX 570. Юрий Николаевич выразил уверенность, что новый внедорожник сможет не только повторить достижение своего предшественника, но и установить новый рекорд.

"Мы гордимся качеством своих автомобилей. Внедорожник Lexus LX 470, прошедший более миллиона километров в суровых российских условиях, – яркое свидетельство высоких стандартов производства автомобилей Lexus, а также признание нашей работы самыми строгими судьями – клиентами. Мы благодарим владельца данного внедорожника за лояльность к бренду Lexus", – отметил управляющий директор по продажам и маркетингу, послепродажному обслуживанию и развитию бренда Lexus в России Джон Томсон.

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