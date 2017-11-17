Ряд дополнительных остановок наземного транспорта введут в столице с 18 ноября

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Несколько дополнительных остановок для наземного транспорта появятся в столице с 18 ноября.

Изменения затронут маршрут автобуса №257. Пассажиры смогут воспользоваться транспортом на остановке "3-я Парковая улица" на Щелковском шоссе. Для автобуса №797 введут остановку "Метро "Пражсая" по улице Красного Маяка, сообщает Агентство "Москва".

Остановка "Инициативная улица – Ломоносовская школа" появится на Аминьевском шоссе для автобуса №104 и 732. А для маршрутов №303, 503, 508, 526 заработает остановка "Коттеджный поселок" на Калужском шоссе в обоих направлениях

Дополнительная остановка "Остафьево" на Остафьевском шоссе будет действовать для автобусов №802 и 898.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городских автобусах повышенной вместимости и в трамваях "Витязь-М" уберут турникеты с 1 января 2018 года.