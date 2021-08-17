Поезда на Кольцевой линии метро следовали с увеличенными интервалами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На Кольцевой линии метро поезда следовали с увеличенными интервалами движения из-за человека на путях, сообщает пресс-служба департамента транспорта в своем телеграм-канале.

Интервалы были увеличены по одному пути по часовой стрелке. В настоящее время движение поездов осуществляется в соответствии с графиком.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, по неустановленным причинам женщина упала на рельсы станции метро "Октябрьская". Поезда в этот момент на станции не было. Женщина выжила.

При этом источник в экстренных службах сообщил Агентству "Москва", что упавший на рельсы пассажир погиб.

Ранее в столичном метро призвали пассажиров не удерживать двери вагонов поездов на станциях, поскольку из-за этого могут возникнуть задержки в графике движения. Накануне удерживание дверей пассажирами на станции "Библиотека имени Ленина" привело к увеличению интервалов движения составов на Сокольнической линии.

Из-за удерживания дверей поезд дольше находится на станции, поэтому следующие за ним составы вынуждены двигаться с пониженной скоростью. Это приводит к тому, что пассажиры на последующих станциях дольше ждут своих поездов. В пресс-службе призвали пассажиров не пытаться задерживать уходящий поезд, поскольку в часы пик интервалы их движения минимальны.