На столичных вокзалах и станциях ЦППК будут раздавать воду из-за жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
На вокзалах столицы и Подмосковья пассажирам будут раздавать питьевую воду из-за жары, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Как уточняется, получить бутылку воды с 16:00 до 19:00 смогут пассажиры на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах Москвы. Также питьевую воду будут раздавать на станциях Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушинская, Одинцово, Пушкино и Раменское.
Кроме того, в столице из-за жары городские службы начали чаще поливать дороги, а также проведут аэрацию воздуха из-за установившейся жаркой погоды. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, асфальт сильнее подвержен пластической деформации, если на него воздействуют прямые солнечные лучи и высокая транспортная нагрузка.
Ранее сообщалось, что 17 августа, воздух в столице может прогреться до +30...+32 градусов. В связи с этим в столице был объявлен желтый уровень погодной опасности, который продлится с 10:00 до 16:00.
Москвичам пообещали аномальную жару
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