Бочкарев рассказал о строительстве станции метро "Физтех" салатовой ветки метро

13:42
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о строительстве станции метро "Физтех" салатовой ветки. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Отмечается, что ограждающие конструкции котлована станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро готовы на 25%.
"На Люблинско-Дмитровской линии методом "стена в грунте" на четверть выполнены ограждающие конструкции станционного котлована "Физтех", – сообщил Бочкарев.
Заммэра отметил, что при создании проекта нового участка линии были учтены пожелания жителей.
"На этапе проектирования линии жители прилегающих районов неоднократно выражали пожелания, чтобы строительство велось подземным способом. Поэтому был утвержден именно такой вариант строительства", – рассказал он.
Ранее сообщалось, что строительство новых станций метро Люблинско-Дмитровской линии вышло на финальный этап. Проходка тоннелей в район Северный закончена на 70%. Участок длиной почти 7 километров пройдет вдоль Дмитровского шоссе и включит в себя 3 станции: "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех".
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