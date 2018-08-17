Кумин заявил, что в столице нужно оставить троллейбусы

Фото: Агентство "Москва"

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин заявил, что вместо внедрения электробусов в столице нужно оставить троллейбусы. Он привел в пример гибридные троллейбусы из Белоруссии, которые могут ехать как с тягой, так и без нее, передает Агентство "Москва".

"Они самоподзаряжаются от этой тяги. Эта технология отработана, поставлена на поток", – пояснил Кумин.

Также он заявил, что столице необходимо отказаться от внедрения электробусов. По словам кандидата в мэры столицы, идея внедрения такого транспорта – "хорошая сказка" и "мечта для будущих поколений". Кумин отметил, что технология использования электробусов еще не отработана.

Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".