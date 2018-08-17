Москвичей предупредили о затруднениях на дорогах в вечерний час пик

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Столичных автомобилистов предупредили о затруднении движения в вечерний час пик, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.
Синоптики пообещали ясную и теплую погоду в выходные, а соответственно, количество загородных поездок увеличится. Осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область ожидается уже в пятницу. Причем вечерний час пик значительно растянется во времени: затруднения начнутся около 15 часов и будут продолжаться до 21-22 вечера.
Основные заторы ожидаются на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и Люблинской улице.
Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Выезжать за город лучше до 15 часов или после окончания вечернего часа пик, а в первый выходной день – до 9 утра или после 15 часов. В воскресенье будет наблюдаться обратная ситуация – приток автомобилей по направлению в город.
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков в конце недели. По прогнозам, дожди в столице прекратятся уже в пятницу, 17 августа. В ночь с четверга на пятницу похолодает до плюс 11-13 градусов. Местами возможен туман. Днем 17 августа установится нежаркая, но вполне комфортная погода. Воздух прогреется до +24-25 градусов. Северо-восточный ветер, переходящий в западный, будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.
В выходные дни также обойдется без осадков. При этом, если ночные температуры в столице будут колебаться в пределах от 10 до 16 градусов, но в дневные часы столбики термометров покажут до 25 градусов тепла.
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