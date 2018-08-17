Движение поездов на фиолетовой ветке метро ввели в график

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Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии ввели в график, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Ранее сообщалось, что поезда в сторону центра следуют с увеличенными интервалами.

"Интервалы следования поездов были увеличены из-за незначительных технических неполадок на юго-восточном участке линии. Изменения в графике были временными и не влияли на безопасность пассажиров", – рассказали в пресс-службе подземки.

В метрополитене принесли извинения пассажирам.