Шумоизоляционные экраны установили на месте будущей развязки на трассе М1

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В рамках строительства сложной транспортной развязки на 27 км трассы М1 "Беларусь" установили ряд шумоизоляционных экранов, сообщает Агентство "Москва".
Как информирует компания "Автодор", установили более половины нужного объема шумоулавливающих объектов. Идет монтаж трех эстакад одновременно.
В настоящий момент установлены опоры и пролетные строения, укладывается мостовое полотно. На левой части основной дороги уложен в два слоя асфальтобетон. Смонтированы и почти готовы опоры надземного пешеходного перехода.
Ожидается, что после ввода в эксплуатацию многоуровневой развязки из аэропорта Внуково на трассу М1 "Беларусь" можно будет попасть за 10 минут.
Транспортный узел обеспечит автомобильную доступность жилых комплексов "Одинцово" и Одинцовского парка.
В задачи новой системы развязки входит перераспределение транспортных потоков с Внуковского переезда, где регулярно случаются большие заторы.
Осложняет транспортную ситуацию в этом месте железнодорожный переезд с напряженным графиком движения поездов.
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