Автобусы №200 изменят режим работы в связи с закрытием метро "Ховрино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
График движения автобусов №200 будет изменен в связи с проведением строительных работ и закрытием станции метро "Ховрино", передает Агентство "Москва".
Как сообщили в "Мосгортрансе", в вечернее время с 16 июля до окончания работ устанавливается временный режим работы автобусов №200 на маршруте "Метро "Речной вокзал" – улица Лобненская".
Ежедневно автобусы будут курсировать по маршруту до двух часов ночи. После 23:00 часов интервалы сократят.
Ранее сообщалось, что станция "Ховрино" Замоскворецкой линии метро меняет режим работы до 16 октября 2018 года. Это связано со строительством новой станции "Беломорская".
Станция "Ховрино" будет закрываться с 23:00 часов. На протяжении трех месяцев остановка метро "Речной вокзал" будет конечной в позднее вечернее время.
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