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Транспорт

17 июня, 20:10

Северный вестибюль станции "Калужская" частично закроют с 19 июня по 4 июля

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с 19 июня по 4 июля частично закроют северный вестибюль станции метро "Калужская". Речь идет о выходах № 7 и 8. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Ограничения связаны со строительством пересадки на новую станцию "Воронцовскую" БКЛ.

В частности, по рабочим дням с 07:00 до 10:00 северный вестибюль будет работать только на выход. Входить в него можно будет с понедельника по четверг с 17:00 до 20:00 и в пятницу с 16:00 и до 20:00.

В ведомстве призвали планировать поездки с учетом изменений и заранее покупать билеты.

Ранее сообщалось, что станцию "Кунцевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро оформят в стилистике античной мозаичной технологии терраццо.

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