Почти 60 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Почти 60 рейсов были задержаны и отменены в столичных аэропортах. Такие данные приводит сервис "Яндекс.Расписания".

По информации сервиса, во Внукове, например, пришлось задержать 25 рейсов и отменить один. В аэропорту Шереметьево задержали еще 12 рейсов.

А в Домодедове, в свою очередь, 13 рейсов были задержали и еще восемь − отменены.

Ранее сообщалось, что вечером 16 июня самолет "Аэрофлота", следовавший из Милана в Москву, совершил экстренную посадку в Шереметьеве после сбоя в системе кондиционирования. Лайнер успешно приземлился. При этом, по данным СМИ, командиру воздушного судна пришлось запросить снижение до семи тысяч метров над территорией Белоруссии, а уже потом продолжить путь в Москву.