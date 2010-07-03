Почти 60 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Почти 60 рейсов были задержаны и отменены в столичных аэропортах. Такие данные приводит сервис "Яндекс.Расписания".
По информации сервиса, во Внукове, например, пришлось задержать 25 рейсов и отменить один. В аэропорту Шереметьево задержали еще 12 рейсов.
А в Домодедове, в свою очередь, 13 рейсов были задержали и еще восемь − отменены.
Ранее сообщалось, что вечером 16 июня самолет "Аэрофлота", следовавший из Милана в Москву, совершил экстренную посадку в Шереметьеве после сбоя в системе кондиционирования. Лайнер успешно приземлился. При этом, по данным СМИ, командиру воздушного судна пришлось запросить снижение до семи тысяч метров над территорией Белоруссии, а уже потом продолжить путь в Москву.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.