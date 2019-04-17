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17:23 (обновлено 17.04.2019 17:48)

Движение ограничат на 10 участках МКАД и Дмитровском шоссе

транспорт дороги

17:23

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ограничение движения ожидается в столице на десяти участках МКАД и Дмитровском шоссе, сообщает канал Москва 24 со ссылкой на ГБУ "Автодороги".

Частично ограничат движение на Сретенке и Славяской площади. В ночь с 17 на 18 апреля в городе будет проходить ремонт асфальтобетонного покрытия.

На ряде объектов заменяют и ремонтируют бортовой камень, местами началось фрезерование существующего слоя асфальтобетонного покрытия. Водителей призывают выбирать пути объезда.

Изменения коснутся следующих объектов ночью:

  • Сретенский бульвар;
  • 90–92 километры МКАД (внешняя сторона);
  • Славянская площадь;
  • 89–87 километры МКАД (внешняя сторона);
  • Дмитровское шоссе;
  • МКАД, Царицынская транспортная развязка;
  • 103–95 километры МКАД (внешняя сторона);
  • 24 километр МКАД (внутренняя сторона);
  • 44–48 километры МКАД (внутренняя сторона);
  • проспект Маршала Жукова;
  • 4 километр МКАД (внутренняя сторона);
  • 30–31 километры МКАД;
  • 90 километр МКАД (внутренняя сторона);
  • 2–5 километры МКАД (внутренняя сторона).

Днем 18 апреля то же будет распространяться на указанные объекты:

  • проспект Маршала Жукова;
  • 45–48 километры МКАД (внутренняя сторона);
  • 92–90 километры МКАД (внешняя и внутренняя стороны);
  • поворот с Калужского шоссе, подъезд к дому отдыха "Архангельское";
  • 89–86 километры МКАД (внешняя сторона);
  • 88 километр МКАД (внешняя сторона);
  • Звенигородское шоссе, съезды на 2-ой Магистральный тупик;
  • поселение Вороновское, деревня Бабенки – деревня Бакланово;
  • поселение Первомайское, поселение Птичное – Ремзавод – деревня Поповка;
  • поселение Первомайское;
  • Старый Арбат;
  • 22 километр МКАД (внутренняя сторона);
  • 30–31 километр МКАД (внутреннее кольцо);
  • Дмитровское шоссе;
  • улица Подольских Курсантов;
  • улица Петрозаводская.

В конце апреля и в мае также ожидаются дорожные ограничения из-за пасхальных мероприятий. Изменения коснутся участков у Востряковского, Домодедовского, Митинского, Николо-Архангельского, Перепечинского, Химкинского, Хованского и Щербинского кладбищ.

Они будут актуальны с 6:00 до окончания мероприятий 21, 28 апреля, 5 мая. 7 мая ограничения будут действовать для Домодедовского, Николо-Архангельского и Щербинского кладбищ, 9 мая схема движения поменяется на Николо-Архангельском проезде.

Изменится схема движения в центре в связи с 41-м Московским международным кинофестивалем. С 16:00 18 апреля до 05:00 19 апреля машины не смогут проехать по Большому Путинковскому переулку. Движение перекроют от Малого Путинковского переулка до Тверской улицы. Такое же ограничение будет действовать с 16:00 25 апреля до 05:00 26 апреля.

транспорт дороги

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