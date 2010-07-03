В Зеленограде изменился график следования автобусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Зеленограде скорректировали график работы автобусов, следующих до мемориальных комплексов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ежедневный автобус № 2Кл, следующий до остановки "Городское кладбище", станет отправляться в первый рейс от станции Крюково на 40 минут раньше – в 07:22. Последний автобус в обратном направлении будет уходить в 19:32 (вместо прежних 17:30).

Автобусы № 24, которые идут от Алабушевского кладбища, будут забирать последних пассажиров в 19:15 (вместо прежних 18:30).

Ранее сообщалось, что на Рижском направлении МЖД в конце апреля запустят компенсационные автобусы. Они выйдут на маршрут 22, 24, 26 и 29 апреля.

Автобусы должны минимизировать неудобства граждан в связи с проведением путевых работ на перегоне Благовещенское – Шаховская, из-за которых сокращены маршруты двух электропоездов.