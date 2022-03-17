Электрички задерживаются на Ярославском направлении по техпричинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Ярославском направлении по техническим причинам в пути задерживаются электрички в Москву и область, сообщили в пресс-службе МЖД.

Уточняется, что отклонение от расписания составляет до 40 минут. На данный момент принимаются все возможные меры для сокращения времени опоздания составов.

В МЖД принесли пассажирам извинения за причиненные неудобства.

Ранее сообщалось, что с 1 марта на нескольких участках Савеловского направления МЖД начнут курсировать компенсационные автобусы. Это связано с проведением работ по улучшению инфраструктуры.

Так, участок между Дмитровом и Каналстроем будет закрыт 2, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 23, 25, 28 и 30 марта с 11:30 до 14:30. Также будет закрыто несколько путей на станции Дмитров. В связи с этим ряд электричек от Савелова до Дубны проследуют по укороченным маршрутам.

