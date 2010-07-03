Летевший в Москву самолет вернулся в Пулково из-за недомогания пассажира

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Самолет авиакомпании "Россия", выполнявший рейс Санкт-Петербург – Москва, совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Одному из пассажиров 1975 года рождения во время взлета стало плохо, экипаж начал оказывать первую помощь, одновременно было принято решение о возврате в аэропорт вылета", – сказал представитель компании.

Воздушное судно на взлетно-посадочной полосе встретили медицинская бригада аэропорта и машина службы скорой медицинской помощи. Пассажир снят с рейса, ему была оказана помощь.

Лайнер вылетел в столицу с задержкой в один час.