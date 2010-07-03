Разбившийся Boeing набрал нетипично высокую скорость после взлета

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Данные черных ящиков разбившегося Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines говорят о том, что лайнер после взлета набрал "необычайно высокую скорость", прежде чем пилот сообщил о проблемах и попросил разрешения резко набрать высоту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в авиаотрасли.

Эксперты отмечают, что скорость самолета после вылета достигла около 400 узлов (700 километров в час), а не 200–250 узлов (400 километров в час), что более типично для первых минут после вылета. Кроме того, пилот попросил диспетчера поднятья до уровня 14 000 футов (4200 метров) над уровнем моря – около 6400 футов (2000 метров) над аэропортом.

Ранее сообщалось, что специалисты, которые расследуют причины авиакатастрофы Boeing 737 MAX 8, успешно извлекли данные одного из бортовых самописцев. Теперь экспертам предстоит расшифровать записи. Это позволит восстановить по секундам картину происходящего с самолетом и его системами перед крушением и в момент столкновения с землей.

Известно, что пилоты самолета непосредственно перед катастрофой сообщили диспетчерам о проблемах в управлении полетом. Вскоре после взлета командир корабля запросил разрешение вернуться обратно в аэропорт. После этого связь пропала. Это произошло через шесть минут после взлета.

Пассажирский Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение недалеко от города Дебре-Зейт. На борту находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа.

О временном отказе от воздушных судов заявили власти Китая, Индонезии, Великобритании, Вьетнама, Сингапура, Омана, Малайзии, Австралии, Марокко, Бразилии, Аргентины, Австрии, Ирландии и Монголии. Позднее государства Евросоюза также запретили подобные полеты над территорией ЕС до установления причин катастрофы.

Кроме того, российская компания S7 Airlines заявила, что временно приостановила использование этой модели воздушного судна. Как заверили в S7, решение временно отказаться от Boeing 737 MAX 8 не повлияет на регулярность рейсов: полеты будут выполняться в штатном режиме.

