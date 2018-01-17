Браслеты с функцией билета "Единый" появились в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Браслеты с функцией транспортного билета "Единый" появились в сувенирных магазинах столичной подземки на станциях "Трубная" и "Маяковская" и на стойках "Живое общение". Их начнут продавать 17 января во второй половине дня.
Приобрести можно будет два типа браслетов – на 20 и на 40 поездок. Оба выпустят тиражом по 750 экземпляров. Стоить браслет с записанным на нем билетом "Единый" на 20 поездок будет 897 рублей, а на 40 поездок – 1644 рубля. Цена самого браслета составляет 150 рублей, остальное – стоимость билетов.
На красных силиконовых браслетах изображен логотип московского метро, а также есть надпись "Единый" и указано количество записанных поездок. Размер браслета регулируется.
Записать поездки на такой браслет можно только один раз, а потом сохранить его как сувенир, сообщает портал мэра и правительства столицы. Особенно интересно это может быть для туристов, рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
По его словам, сейчас проект запустили в пилотном режиме. Если сувенир понравится горожанам, в метро поступят следующие партии браслетов, в том числе во время чемпионата мира по футбола 2018 года.
В конце прошлого года выпускались также сувенирные магниты с функцией "Единого". По внешнему виду магнит напоминает обычный билет "Единый", он оформлен в том же стиле. Отличие в том, что такой проездной можно крепить к металлическим поверхностям. На лицевой стороне магнита изображен Покровский собор на Красной площади. Кроме того, в 2017 году продавались кольца с функцией билета "Единый".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: