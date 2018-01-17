Браслеты с функцией билета "Единый" появились в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Браслеты с функцией транспортного билета "Единый" появились в сувенирных магазинах столичной подземки на станциях "Трубная" и "Маяковская" и на стойках "Живое общение". Их начнут продавать 17 января во второй половине дня.

Приобрести можно будет два типа браслетов – на 20 и на 40 поездок. Оба выпустят тиражом по 750 экземпляров. Стоить браслет с записанным на нем билетом "Единый" на 20 поездок будет 897 рублей, а на 40 поездок – 1644 рубля. Цена самого браслета составляет 150 рублей, остальное – стоимость билетов.

На красных силиконовых браслетах изображен логотип московского метро, а также есть надпись "Единый" и указано количество записанных поездок. Размер браслета регулируется.

Записать поездки на такой браслет можно только один раз, а потом сохранить его как сувенир, сообщает портал мэра и правительства столицы. Особенно интересно это может быть для туристов, рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

По его словам, сейчас проект запустили в пилотном режиме. Если сувенир понравится горожанам, в метро поступят следующие партии браслетов, в том числе во время чемпионата мира по футбола 2018 года.

В конце прошлого года выпускались также сувенирные магниты с функцией "Единого". По внешнему виду магнит напоминает обычный билет "Единый", он оформлен в том же стиле. Отличие в том, что такой проездной можно крепить к металлическим поверхностям. На лицевой стороне магнита изображен Покровский собор на Красной площади. Кроме того, в 2017 году продавались кольца с функцией билета "Единый".