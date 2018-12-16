Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16 декабря, 10:41

Новогодние заторы в Москве начнутся 17 декабря

транспорт дороги

16 декабря, 10:41

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Уже с завтрашнего дня на улицах столицы увеличится количество автомобилей. Сотрудники Центра организации дорожного движения связывают это с предстоящими новогодними праздниками, передает Агентство "Москва".

По словам представителей ЦОДД, рост машин на дорогах объясняется тем, что перед праздниками в Москву приезжают жители соседних городов и регионов.

"Число автомобилей, ежедневно проезжающих по дорогам, возрастет на 3-5% по сравнению со среднемесячными значениями и составит больше 3,7 миллиона машин в сутки", – отметили в пресс-службе.

Основной пик загруженности ожидается 24–28 декабря. При этом с вечера 30 декабря число машин пойдет на спад. Поэтому в последние дни уходящего года на дорогах в целом будет свободно.

На заторы перед праздниками повлияют и перекрытия в центре, связанные с обеспечением безопасности и приоритетного проезда детей, которые приедут на новогодние мероприятия. Помимо этого, на ситуацию способны повлиять снег и гололедица. В связи с этим специалисты рекомендуют водителям по возможности не садиться за руль.

Ранее ЦОДД попросил автомобилистов не выезжать на выделенные полосы для общественного транспорта в районе закрытых станций метро "ЦСКА" и "Петровский парк" в воскресенье, 16 декабря. Это необходимо, чтобы не препятствовать работе общественного транспорта.

транспорт дороги

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика