Новогодние заторы в Москве начнутся 17 декабря

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Уже с завтрашнего дня на улицах столицы увеличится количество автомобилей. Сотрудники Центра организации дорожного движения связывают это с предстоящими новогодними праздниками, передает Агентство "Москва".

По словам представителей ЦОДД, рост машин на дорогах объясняется тем, что перед праздниками в Москву приезжают жители соседних городов и регионов.

"Число автомобилей, ежедневно проезжающих по дорогам, возрастет на 3-5% по сравнению со среднемесячными значениями и составит больше 3,7 миллиона машин в сутки", – отметили в пресс-службе.

Основной пик загруженности ожидается 24–28 декабря. При этом с вечера 30 декабря число машин пойдет на спад. Поэтому в последние дни уходящего года на дорогах в целом будет свободно.

На заторы перед праздниками повлияют и перекрытия в центре, связанные с обеспечением безопасности и приоритетного проезда детей, которые приедут на новогодние мероприятия. Помимо этого, на ситуацию способны повлиять снег и гололедица. В связи с этим специалисты рекомендуют водителям по возможности не садиться за руль.

Ранее ЦОДД попросил автомобилистов не выезжать на выделенные полосы для общественного транспорта в районе закрытых станций метро "ЦСКА" и "Петровский парк" в воскресенье, 16 декабря. Это необходимо, чтобы не препятствовать работе общественного транспорта.