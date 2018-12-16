Новогодние заторы в Москве начнутся 17 декабря

Уже с завтрашнего дня на улицах столицы увеличится количество автомобилей. Сотрудники Центра организации дорожного движения связывают это с предстоящими новогодними праздниками, передает Агентство "Москва".
По словам представителей ЦОДД, рост машин на дорогах объясняется тем, что перед праздниками в Москву приезжают жители соседних городов и регионов.
"Число автомобилей, ежедневно проезжающих по дорогам, возрастет на 3-5% по сравнению со среднемесячными значениями и составит больше 3,7 миллиона машин в сутки", – отметили в пресс-службе.
Основной пик загруженности ожидается 24–28 декабря. При этом с вечера 30 декабря число машин пойдет на спад. Поэтому в последние дни уходящего года на дорогах в целом будет свободно.
На заторы перед праздниками повлияют и перекрытия в центре, связанные с обеспечением безопасности и приоритетного проезда детей, которые приедут на новогодние мероприятия. Помимо этого, на ситуацию способны повлиять снег и гололедица. В связи с этим специалисты рекомендуют водителям по возможности не садиться за руль.
Ранее ЦОДД попросил автомобилистов не выезжать на выделенные полосы для общественного транспорта в районе закрытых станций метро "ЦСКА" и "Петровский парк" в воскресенье, 16 декабря. Это необходимо, чтобы не препятствовать работе общественного транспорта.
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