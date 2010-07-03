Стала известна причина закрытия вестибюля станции метро "Фили" на выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Западный вестибюль станции "Фили" Филевской линии Московского метрополитена ограничили для пассажиров до 18 ноября. О причинах закрытия проинформировало Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичной подземки.

"Западный вестибюль станции "Фили" Филевской линии будет закрыт для пассажиров 16 и 17 ноября. Это необходимо для отладки оборудования в пассажирской зоне", – сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что на время введенных ограничений пассажиры смогут пользоваться восточным вестибюлем станции, который находится недалеко от закрытого. Кроме того, осуществлять помощь с ориентацией на станции будут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

"В течение этого времени специалисты проведут необходимые работы с оборудованием в пассажирской зоне станции. Чтобы свести к минимуму неудобства, работы специально проводят в выходные дни, когда пассажиропоток на станции существенно меньше, чем в будни", – дополнили в сообщении.

Ранее сообщалось, что кроме вестибюля станции "Фили" будут закрыты холлы на остановках метро "Бибирево" и "Новогиреево". Отмечается, что ограничения вводятся в выходные дни, когда станциями пользуется наименьшее количество пассажиров.